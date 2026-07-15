Un gioielliere ha annunciato sui social di essere stato condannato a 14 anni di carcere e di aver iniziato già a scontare la pena. In un video, ha commentato la sentenza dicendo che per lui è come un ergastolo. La condanna definitiva è stata confermata di recente, portando così alla sua detenzione. Il messaggio è stato pubblicato su Instagram, dove ha condiviso la sua situazione.

Con un video pubblicato sui social, il gioielliere Mario Roggero ha annunciato il suo ingresso in carcere dopo la conferma definitiva della condanna a 14 anni di reclusione. "È finita, vado in carcere. Per me è un ergastolo", ha dichiarato. La vicenda risale alla rapina nella sua gioielleria avvenuta il 28 aprile 2021, durante la quale Roggero uccise due dei malviventi in fuga. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Mario Roggero su Instagram: "È finita, per me è un ergastolo"

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Roggero: è finita, hanno voluto darmi l'ergastolo - RTL 102.5

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