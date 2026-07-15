Matteo Salvini ha chiesto la grazia per Roggero, condannato per il duplice omicidio dei rapinatori. La richiesta è stata presentata al presidente della Repubblica. Nel frattempo, un sit-in di Futuro Nazionale si è svolto davanti alla Corte di Cassazione, dove si discute il caso. La destra si è mobilitata a sostegno di Roggero, condannato in via definitiva.

La destra si mobilita al fianco di Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva per il duplice omicidio dei suoi rapinatori. Il vicepremier Matteo Salvini si appella a Mattarella affinché conceda la grazia. "Per Mario adesso, insieme a tantissimi di voi, farò tutto il possibile perché gli venga concessa la grazia. Un appello che rivolgiamo direttamente al signor presidente della Repubblica. Una grazia per un uomo onesto, che a 72 anni non merita di condividere una cella con dei veri criminali". Per Salvini "in tanti, in tantissimi stiamo con Mario Roggero". Il leader della Lega parla di "un padre, un nonno, un marito e un... 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - Roggero, Salvini chiede la grazia a Mattarella. Sit-in di Futuro Nazionale in Cassazione

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Matteo Salvini e lappello a Mattarella per chiedere la grazia per Roggero - RTL 102.5

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