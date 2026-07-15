Roggero e la difesa Servono nuove norme

Da ilgiornale.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi si decide il futuro di Mario Roggero in un procedimento giudiziario. La vicenda mette in luce il conflitto tra leggi scritte e principi naturali, evidenziando tensioni tra giustizia formale e sostanziale. La discussione si concentra sulla necessità di aggiornare le norme per affrontare casi complessi come quello di Roggero, coinvolgendo aspetti legali e morali. La decisione finale influenzerà il percorso legale e le norme di riferimento.

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Si decide oggi il destino di Mario Roggero. Una tragedia greca, che mostra il contrasto tra leggi scritte e naturali. Tra giustizia formale e sostanziale. Perché Roggero viola, sì, la legge e compie una vendetta comprensibile (per esasperazione dovuta alla violenza più volte subita) ma non giustificabile. Però perché vede minacciata la vita onesta che conduce, lui e la sua famiglia, e invece chi attenta alla sua lecita serenità offre il nesso di causalità a una tragedia che non sarebbe mai accaduta se i ladri non avessero infranto la legge facendo una rapina (l'ennesima, peraltro). Avesse Roggero sparato nel negozio, nulla quaestio. Ma ha inseguito i ladri e si è vendicato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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