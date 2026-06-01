non servono nuove norme basta applicare le esistenti

Per quasi due anni, un team ha condotto decine di sopralluoghi e scattato circa 10.000 fotografie per risolvere una questione specifica. Si sostiene che non siano necessarie nuove norme, ma semplicemente l’applicazione corretta di quelle già esistenti. Non sono stati annunciati cambiamenti normativi o proposte di nuove leggi, ma si evidenzia come l’utilizzo delle regole attuali possa essere sufficiente per affrontare il problema.

Quasi due anni di lavoro in team, decine di sopralluoghi, 10mila fotografie scattate, corpose analisi confluite nella super perizia che ha portato alla luce quelle carenze nella manutenzione che, combinate alla disattivazione dei freni d’emergenza, hanno provocato il disastro del Mottarone: la fune era lesionata e la “testa fusa“ andava sostituita, ma quel danno non fu notato durante le ispezioni periodiche, previste dalle norme, sull’impianto che aveva appena riaperto dopo lo stop imposto dalla pandemia. Un lento deterioramento, che normali controlli avrebbero potuto individuare in tempo. A coordinare quel team c’era Antonello De Luca, professore di Tecnica delle costruzioni all’Università Federico II di Napoli e uno dei massimi esperti di funivie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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