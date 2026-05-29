Sicurezza stradale | le nuove norme le nuove tecnologie | il convegno

Notizia in breve

Durante un convegno sulla sicurezza stradale, sono state presentate nuove norme e tecnologie in arrivo. Sono stati illustrati sistemi di assistenza alla guida e dispositivi di rilevamento incidenti, destinati a migliorare la sicurezza sulle strade. Sono stati anche annunciati aggiornamenti normativi riguardanti limiti di velocità e controlli automatizzati. La discussione ha coinvolto esperti e rappresentanti delle istituzioni, senza indicare date precise o dettagli su implementazioni specifiche.