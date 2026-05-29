Sicurezza stradale | le nuove norme le nuove tecnologie | il convegno
Durante un convegno sulla sicurezza stradale, sono state presentate nuove norme e tecnologie in arrivo. Sono stati illustrati sistemi di assistenza alla guida e dispositivi di rilevamento incidenti, destinati a migliorare la sicurezza sulle strade. Sono stati anche annunciati aggiornamenti normativi riguardanti limiti di velocità e controlli automatizzati. La discussione ha coinvolto esperti e rappresentanti delle istituzioni, senza indicare date precise o dettagli su implementazioni specifiche.
Tempo di lettura: 2 minuti La sicurezza stradale rappresenta oggi una delle sfide più rilevanti a livello nazionale e internazionale. Le nuove norme, l’evoluzione tecnologica e l’approccio sistemico promosso da organismi internazionali richiedono un confronto continuo tra istituzioni, professionisti e cittadini. In questo contesto si inseriscono le due giornate di studio e sensibilizzazione promosse dai Comitati Tecnici di PIARC Italia con l’obiettivo di condividere strategie, esperienze e buone pratiche per la riduzione degli incidenti e la tutela delle persone. In particolare, il Convegno dal titolo “Sicurezza stradale: le nuove norme, le nuove tecnologie” si terrà il 4 giugno dalle ore 10. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Le 10 novità del Codice della Strada 2026 — Le nuove norme che ogni conducente deve conoscere
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