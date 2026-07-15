La Spagna ha dominato a centrocampo durante la partita, vincendo numerosi duelli e mantenendo un'alta precisione nei passaggi. Un giocatore in particolare ha messo in mostra numeri significativi, con 11 duelli vinti e un’87% di accuratezza nei passaggi. Il risultato ha permesso alla squadra di controllare il ritmo di gioco, impedendo agli avversari di trovare spazi e occasioni offensive.

L’abbiamo visto tutti, lo ha confermato anche lo stesso Mbappé: la Spagna ieri ha vinto a centrocampo, dettando il ritmo della partita e togliendo il respiro ai transalpini. L’assoluto mattatore del match è stato Rodri. AS ne riporta i numeri impressionanti. Francia-Spagna, i numeri di Rodri. Si legge su As: “I numeri di Rodri sono stati impressionanti. Un voto che raggiunge il 7,6 secondo i dati di Sofascore. U n’enorme quantità di duelli vinti: ben undici. Un 87% di precisione nei passaggi. Rodri, la cui crescita in questo torneo è stata memorabile, ha mostrato una gerarchia assoluta: l’imperatore ha dominato la partita come ha voluto e, senza mai spezzare il filo conduttore del gioco grazie al supporto di Fabián e Olmo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Rodri “l’imperatore”, i numeri sono impressionanti: 11 duelli vinti e l’87% di precisione nei passaggi

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