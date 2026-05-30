Il Milan ha mostrato dati significativi di Eze e Olise sotto la guida di Glasner, che potrebbero influenzare le strategie future. Leao e Pulisic assumono nuovi ruoli nel sistema tattico della squadra. I numeri di Eze e Olise indicano un miglioramento nelle loro prestazioni, mentre le modifiche alle posizioni di Leao e Pulisic sono state osservate durante le ultime partite. Questi cambiamenti sono stati evidenziati nelle statistiche della squadra e nelle analisi delle ultime uscite.

Il Milan continua la sua ricerca del nuovo allenatore. Tra le possibilità più concrete in questo momento, c'è quella di lasciare in mano il progetto tecnico all'attuale CT dell'Austria ovvero Rangnick. L'ex Manchester United vorrebbe decidere tutto, compresa anche la scelta dell'erede di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan. Tra i nomi caldi c'è quello di Glasner, fresco vincitore della Conference League con il Crystal Palace. L'allenatore austriaco gioca con un 3-4-2-1 che punta molto sulle qualità dei suoi esternitrequartisti e non è un caso che abbia valorizzato negli ultimi anni talenti del calibro di Eze e Olise. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, guarda Glasner: numeri impressionanti di Eze e Olise. Nuovi ruoli per Leao e Pulisic | PM

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