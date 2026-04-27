Bonny numeri da dimenticare | l’attaccante dell’Inter stecca a Torino con 0 duelli vinti L’analisi

L’attaccante dell’Inter ha avuto una partita sotto tono nella sfida pareggiata contro il Torino. Durante l’incontro, non ha vinto alcun duello con i difensori avversari. I dati statistici indicano una performance negativa, evidenziando una serata difficile per lui. La partita si è conclusa con un risultato di parità, e l’assenza di vittorie nei duelli si inserisce tra le sue peggiori prestazioni recenti.

di Alberto Petrosilli Bonny ha deluso profondamente nella sfida pareggiata ieri dall’Inter contro il Torino: numeri impietosi per l’ex Parma. L’ Inter deve fare i conti con una giornata difficile per il proprio reparto offensivo. Nonostante il traguardo del 21° scudetto resti saldamente nelle mani, il match dell’Olimpico ha evidenziato le difficoltà di Bonny, apparso lontano dalla condizione ideale e incapace di incidere sulla difesa granata. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Bonny, numeri da dimenticare contro il Torino. Le statistiche dell’attaccante nerazzurro raccontano di una serata in cui è mancata la necessaria lucidità negli ultimi trenta metri.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bonny, numeri da dimenticare: l’attaccante dell’Inter stecca a Torino con 0 duelli vinti. L’analisi Notizie correlate Coppa Italia, l'Inter "2" non stecca: Bonny e Diouf piegano il Torino, è semifinaleAll'U-Power Stadium, un Inter rimaneggiata dal turnover stacca il pass per la semifinale di Coppa Italia, superando il Torino per 2-1. Infortunio Bonny: si ferma l’attaccante in Inter Torino. Le sue condizioni e cosa filtra sul suo stopInter, Marotta non ha dubbi e ribadisce: «Mercato di gennaio? Non sono dispiaciuto, non dovevamo riparare niente!» Torino, Petrachi soddisfatto del...