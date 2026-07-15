Inchiesta arbitri la Procura di Milano chiede l’archiviazione per Rocchi

La Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione dell’indagine su un ex arbitro, sostenendo che non ci siano prove di un sistema di frode sportiva, ma solo alcune interferenze senza rilevanza penale. Le indagini riguardano presunte pressioni in sala Var, con atti trasmessi anche alla Procura di Monza. Non sono stati riscontrati elementi per ipotesi di frode organizzata.

Secondo i pm non sarebbe emerso un sistema strutturato di frode sportiva, ma singole interferenze prive di rilevanza penale. Gli atti sulle “bussate” in sala Var sono stati trasmessi alla Procura di Monza. La Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione del procedimento nell’ambito dell’inchiesta che ha coinvolto esponenti del mondo arbitrale, tra cui l’ex designatore Gianluca Rocchi. A renderlo noto è stata la stessa Procura della Repubblica di Milano, con una nota firmata dal procuratore Marcello Viola. La decisione finale spetterà ora al Gip. Secondo la Procura di Milano, sulla base del materiale probatorio acquisito, non sarebbe emerso un sistema strutturato volto a interferire sulle nomine arbitrali. 🔗 Leggi su Sportface.it

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Inchiesta arbitri, la Procura di Milano chiede larchiviazione per Rocchi e per lInter

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L'inchiesta sugli arbitri. la procura di #Milano chiede l'archiviazione per l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi e per l'Inter. Per i pm non c'era alcun sistema strutturato per interferire sulle nomine. #Tg3 x.com

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