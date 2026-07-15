L’avvocato di Gianluca Rocchi ha dichiarato che il giudice ha confermato come l’arbitro abbia preso decisioni autonome, anche se ha subito conseguenze significative. La Procura di Milano aveva chiesto l’archiviazione di un’inchiesta che ipotizzava possibili condizionamenti sugli arbitri in relazione a partite con l’Inter. La vicenda riguarda accuse di possibili influenze sulle decisioni arbitrali, ma l’archiviazione è stata richiesta senza ulteriori indagini.

L’avvocato Antonio D’Avirro, legale di Gianluca Rocchi, ha parlato dopo l’archiviazione chiesta dalla Procura di Milano sull’ inchiesta arbitri per possibili condizionamenti a favore dell’ Inter. D’Avirro, legale di Rocchi: “Il costo che ha dovuto pagare è stato pesante”. “ L’ho sentito ed è molto contento, ora valuteremo cosa fare. Domani lo vedrò e ne parleremo per bene. Fortunatamente si è risolto tutto in tempi brevi, anche se il costo che ha dovuto pagare Rocchi è stato pesante. Quando è esplosa la cosa si parlava più di lui che di Trump “, ha commentato D’Avirro a LaPresse. Sulla richiesta d’archiviazione: “ Il commento è positivo,... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Rocchi, il legale: “Ha dimostrato di aver fatto autonomamente le scelte arbitrali, anche se ha dovuto pagare un costo pesante”

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Il legale di #Rocchi chiarisce: nessuna #pressione da parte dell’ #Inter, con il suo assistito che non ne ha mai subite. Il colloquio in #procura è stato definito positivo, un passaggio importante che conferma la serenità del direttore di gara. #calcionews24 x.com

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