Un'azienda ha pagato 3,9 milioni di euro a Patrizia Reggiani, coinvolta in una battaglia legale. La donna ha ricevuto il denaro dopo aver ottenuto un risarcimento legato a un procedimento giudiziario. La vicenda si lega alla morte di un uomo, avvenuta anni fa, e al suo legame con la Reggiani. La notizia è stata resa pubblica attraverso dichiarazioni di chi ha vissuto quegli eventi, ricordando il momento in cui ha appreso della scomparsa del padre.

“Dall’attico di Galleria Passerella, la mia stanza guardava sulla piazza, mia madre entrò in camera e mi disse che papà era morto”. Allegra Gucci aveva ricordato così, in una intervista a Vanity Fair, il giorno che ha cambiato il suo destino e quello della sorella Alessandra. Quel 27 marzo del 1995, Patrizia Reggiani le comunicava solo una parte della verità, il resto sarebbe stato un incubo da scoprire successivamente e con il quale fare i conti per tutta la vita, financo davanti alla Corte Europea per i Diritti dell’Uomo. Perchè al male talvolta non c’è mai fine. Quattro anni fa un pezzo di storia usciva nel libro “ Fine dei Giochi – luci ed ombre sulla mia famiglia ” la verità di Allegra arrivava su carta mentre oggi si appende ad un post sul suo profilo Instagram nel quale le sorelle Gucci tornano a parlare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gucci, il paradosso infinito: “Abbiamo dovuto pagare la donna che ha fatto uccidere nostro padre”. La storia della battaglia legale dietro i 3,9 milioni versati a Patrizia Reggiani

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