Il legale di Rocchi | E' felice ma ha pagato un costo troppo pesante Giustizia sportiva? Ipotesi di illecito caduta
L’avvocato di Rocchi ha riferito che il calciatore è felice, ma ha pagato un prezzo troppo alto. Ha aggiunto che l’ipotesi di illecito sportivo è considerata caduta e che il giocatore valuterà i prossimi passi in un incontro previsto per domani. La giustizia sportiva non viene più ritenuta una possibilità nel caso. Lo stesso legale ha confermato di aver sentito Rocchi e di voler approfondire la situazione con lui.
"L'ho sentito ed è molto contento, ora valuteremo cosa fare. Domani lo vedrò e ne parleremo per bene". Lo ha detto l'avvocato Antonio D'Avirro, legale di fiducia di Gianluca Rocchi, dopo l'archiviazione chiesta dalla procura di Milano per l'indagine su possibili condizionamenti nelle designazioni arbitrali a favore della società Inter. "Fortunatamente si è risolto tutto in tempi brevi, anche se il costo che ha dovuto pagare Rocchi è stato pesante. Perché quando è esplosa la cosa si parlava più di lui che di Trump", ha aggiunto a LaPresse., A proposito della richiesta della procura, ancora l'avvocato... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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