L'archiviazione nei confronti di Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni, ex designatori arbitrali, è stata ufficializzata. L'Associazione italiana arbitri ha espresso soddisfazione per la decisione e ha chiesto il ripristino della loro immagine pubblica. La notizia è stata comunicata nel tardo pomeriggio, senza ulteriori dettagli sui procedimenti legali o motivazioni specifiche.

Dopo l'archiviazione per l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi e il suo vice Andrea Gervasoni, in serata è arrivata anche il comunicato dell'Aia (Associazione Italiana Arbitri) con la dichiarazione del vicepresidente vicario, Francesco Massini: "Accogliamo con soddisfazione la richiesta di archiviazione formulata dalla Procura di Milano nei confronti di Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni. Una decisione che riceviamo con la serenità di chi ha sempre riposto la massima fiducia nella magistratura e nella correttezza dell’operato dei nostri Associati. L’auspicio è che entrambi possano ritrovare immediatamente la necessaria e dovuta tranquillità e che la loro immagina venga pienamente e giustamente ripristinata". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Rocchi e Gervasoni archiviati, Aia: "Soddisfatti della decisione, venga ripristinata la loro immagine"

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