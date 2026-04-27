L’Associazione Italiana Arbitri ha annunciato che Dino Tommasi assumerà temporaneamente il ruolo di designatore per le partite di Serie A e Serie B, in seguito all’autosospensione di Rocchi. La scelta arriva dopo la decisione di quest’ultimo di interrompere le sue funzioni. Tommasi sarà responsabile dell’organizzazione e della supervisione delle designazioni arbitrali fino a nuove disposizioni. La nomina è stata comunicata ufficialmente dall’AIA.

di Alberto Petrosilli Dino Tommasi sarà il nuovo designatore ad interim per Serie A e Serie B dopo l’autosospensione di Rocchi: la decisione. L’ Inter assiste a un ribaltone storico nei vertici arbitrali. L’AIA ha ufficializzato la nomina di Dino Tommasi come designatore ad interim per la Serie A e B, una mossa d’emergenza per blindare la regolarità di questo infuocato finale di stagione 2026. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Dino Tommasi nuovo designatore: la decisione. Il passaggio di consegne si è reso inevitabile dopo che Gianluca Rocchi, finito sotto indagine a Milano per concorso in frode sportiva, ha deciso di fare un passo indietro.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Dino Tommasi nuovo designatore al posto di Rocchi: la decisione dell’AIA

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