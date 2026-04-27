Caso Rocchi l’Aia nomina Dino Tommasi designatore ad interim | era uno dei vice di Rocchi insieme a Gervasoni

L'Aia ha annunciato la nomina di Dino Tommasi come designatore arbitrale ad interim per Serie A e Serie B, fino alla fine della stagione. La decisione è stata presa durante la riunione del Comitato Nazionale, come riportato da Sportmediaset. Tommasi, che faceva parte del team di vice di Rocchi insieme a Gervasoni, sostituisce temporaneamente il predecessore. La nomina avviene in seguito all'addio di Rocchi.

L’Aia ha scelto il sostituto di Rocchi, almeno fino a fine stagione. Come riporta Sportmediaset, il Comitato Nazionale riunito oggi ha nominato Dino Tommasi designatore arbitrale ad interim per Serie A e Serie B. Tommasi era uno dei cinque vice di Rocchi dal 2021, insieme a Maurizio Ciampi, Elenito di Liberatore, Mauro Tonolini e Andrea Gervasoni — lo stesso Gervasoni oggi indagato per concorso in frode sportiva nell’ambito della stessa inchiesta che ha travolto il designatore. Chi è Dino Tommasi. Tommasi compie 50 anni il 6 maggio, è associato della sezione di Bassano del Grappa. La sua carriera nelle serie professionistiche comincia nel 2003, con la promozione alla Commissione arbitri nazionale di Serie C.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Caso Rocchi, l’Aia nomina Dino Tommasi designatore ad interim: era uno dei vice di Rocchi insieme a Gervasoni Notizie correlate Leggi anche: Dino Tommasi nuovo designatore ad interim per Serie A e B al posto di Rocchi. La decisione Tommasi nuovo designatore ad interim: l’AIA ha scelto il suo uomo per il dopo Rocchidi Redazione JuventusNews24Tommasi nuovo designatore ad interim: l’AIA ha scelto il suo uomo per il dopo Rocchi. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il designatore degli arbitri Rocchi si autosospende. Indagato anche il supervisore var Gervasoni; Calcio italiano: Rocchi indagato per concorso in frode sportiva; Rocchi indagato per concorso in frode sportiva. Mi autosospendo da designatore; Frode sportiva e arbitri graditi all’Inter, indagato Rocchi: Mi autosospendo. Coinvolto anche il supervis…. Inchiesta arbitri LIVE, ultime news sul caso Rocchi: Dino Tommasi nuovo designatore. 5 indagati, nessuno dell’InterLa procura contesta tre episodi a Rocchi, autosospeso dopo l’accusa di frode sportiva. Indagato anche il supervisore VAR Gervasoni per un episodio sospetto in Salernitana-Modena. fanpage.it Caso Rocchi, l’Aia: L’esposto dell’arbitro Rocca fu subito inviato alla Procura che archiviòL'Aia con una nota ufficiale ribadisce di aver trasmesso subito l'esposto di Rocca alla Procura Federale, che archiviò. Indagato anche Gervasoni. ilnapolista.it Caso arbitri, Dino Tommasi prende il posto di Rocchi ad interim fino alla fine del campionato. Nessun indagato nell'Inter - facebook.com facebook Caso #Rocchi, come scrivo da due giorni @Inter non coinvolta. L'amico Beppe lo aveva assicurato. Gobbi e Cornacchie tornate allo zoo x.com