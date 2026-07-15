Nessuna combine | chiesta l' archiviazione per Rocchi e per l' Inter che era indagata Atti trasmessi a Coni e Figc

Notizia in breve

La Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale, indagato per concorso in frode sportiva in relazione a quattro partite, tra cui Torino-Inter. L’indagine riguarda l’assegnazione degli arbitri e non sono state trovate prove di combine. La richiesta di archiviazione è stata inviata al giudice. Anche l’Inter, coinvolta nell’indagine, non è stata ritenuta coinvolta in attività illecite. Gli atti sono stati trasmessi al Coni e alla Figc.