Nessuna combine | chiesta l' archiviazione per Rocchi e per l' Inter che era indagata Atti trasmessi a Coni e Figc
La Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale, indagato per concorso in frode sportiva in relazione a quattro partite, tra cui Torino-Inter. L’indagine riguarda l’assegnazione degli arbitri e non sono state trovate prove di combine. La richiesta di archiviazione è stata inviata al giudice. Anche l’Inter, coinvolta nell’indagine, non è stata ritenuta coinvolta in attività illecite. Gli atti sono stati trasmessi al Coni e alla Figc.
La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in quattro partite, tra cui Torino-Inter della stagione da poco conclusa. Designazioni, era l'ipotesi tramontata, legate al gradimento o meno da parte del club nerazzurro, per cui è stata chiesta a sua volta l'archiviazione., Dopo due anni di indagine, i pm hanno concluso che non ci fu alcuna combine, anche se hanno mandato gli atti alla giustizia sportiva e alla Procura Generale del Coni per valutare eventuali illeciti. Trasmesso a Monza il capitolo di inchiesta sulle cosiddette "bussate" alla sala Var di Lissone. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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