I pm hanno chiarito che non ci fu alcuna combine organizzata dall'ex designatore arbitrale, Gianluca Rocchi, accusato di frode sportiva. L’indagine ha coinvolto anche l’Inter, ma il procedimento si è già concluso con l’archiviazione. Non sono emerse prove di accordi fraudolenti tra l’arbitro e i club. Le autorità hanno escluso ogni responsabilità di Rocchi nel presunto sistema di manipolazione delle partite.

Non ci fu nessuna combine organizzata da Gianluca Rocchi, l'ex designatore arbitrale accusato di frode sportiva avendo assecondato le presunte richieste dei club. Lo ha stabilito la procura di Milano che, dopo due anni di indagine ha stabilito che vi sono elementi sufficienti alla prosecuzione dell'inchiesta. È stato invece trasmesso a Monza il capitolo di inchiesta sulle cosiddette "bussate" alla sala var di Lissone, che si trova appunto nel territorio monzese. Gli atti alla giustizia sportiva e alla Procura Generale del Coni per valutare eventuali illeciti. Sempre oggi si è saputo, con un comunicato della stessa procura di Milano, che anche la società Inter era indagata, e che è anche già archiviata "per diretta esclusione del reato presupposto". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Inchiesta arbitri, i pm: "Nessuna combine da Gianluca Rocchi". Anche Inter indagata e già archiviata

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