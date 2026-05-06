Sono stati presentati nuovi strumenti tecnologici, tra cui droni e robot, destinati a monitorare il corso del fiume. È stato creato un modello digitale che riproduce fedelmente il fiume reale, chiamato gemello digitale. Questi dispositivi saranno utilizzati per controllare la qualità dell’acqua e individuare eventuali criticità. La speranza è che tali interventi possano favorire il miglioramento delle condizioni per la balneazione lungo il corso d’acqua.

? Cosa scoprirai Come faranno cani robot e droni a proteggere il nostro territorio?. Come potrà il gemello digitale rendere il Tevere finalmente balneabile?. Perché la risalita del sale minaccia le colture dell'entroterra?. Come influirà il calo della portata sulla sicurezza dei cittadini?.? In Breve Cuneo salino penetrato per quasi 10 km dalla foce verso l'entroterra.. Monitoraggio tramite droni, sensori e cani robot per parametri chimico-fisici.. Progetto di digitalizzazione avviato tre anni fa dall'Autorità AUBAC.. Obiettivo di rendere il Tevere balneabile tramite controllo qualità ambientale.. L’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale collabora con l’Università La Sapienza per mappare il Tevere attraverso un sistema di rilievi digitali ad altissima precisione che mira a proteggere il territorio e la sua risorsa idrica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Droni e robot per il Tevere: nasce il gemello digitale del fiume

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