Meta punta ai robot umanoidi | acquisita la startup Assured Robot

Meta ha recentemente acquisito la startup Assured Robot, specializzata nello sviluppo di robot umanoidi. L’obiettivo è creare robot in grado di muoversi e operare all’interno di ambienti domestici, anche se disordinati. La società ha nominato un team di esperti per dirigere la nuova divisione dedicata alla robotica. La notizia arriva in un momento di crescente interesse per l’integrazione di robot intelligenti nelle attività quotidiane.

? Cosa scoprirai Come faranno i robot di Meta a muoversi in case disordinate?. Chi sono gli esperti che guideranno la nuova divisione robotica?. Perché l'apprendimento fisico è fondamentale per l'intelligenza artificiale generale?. Quanto varrà il mercato dei robot umanoidi tra pochi anni?.? In Breve Wang e Pinto guideranno l'integrazione tecnica nei Superintelligence Labs di Meta.. Il mercato robotico potrebbe valere 38 miliardi di dollari entro il 2035.. Morgan Stanley stima un potenziale economico di 5 trilioni di dollari entro 2050.. Amazon ha acquisito Fauna Robotics il mese scorso per competere nel settore.. Meta ha concluso l’acquisizione della startup di robotica Assured Robot Intelligence per una cifra non comunicata, accelerando la propria corsa verso lo sviluppo di sistemi artificiali con forma umana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Meta punta ai robot umanoidi: acquisita la startup Assured Robot Notizie correlate Robot umanoidi: la Cina punta tutto sul software per dominare il mercato? Cosa sapere A Shenzhen la fiera FAIRplus espone umanoidi con hardware standardizzato e costi contenuti. Honor punta sui robot: umanoidi ma anche nello smartphone(Adnkronos) – In occasione del Mobile World Congress 2026, Honor ha tracciato la rotta per la propria trasformazione tecnologica attraverso... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Oltre il Metaverso: Meta acquisisce Assured Robot Intelligence per portare gli umanoidi nelle nostre case. Meta acquisisce Assured Robot Intelligence per sviluppare tecnologia umanoideAvviso esplicito sui rischi: Il trading degli strumenti finanziari e/o di criptovalute comporta alti rischi, compreso quello di perdere in parte, o totalmente, l’importo dell’investimento, e potrebbe ... it.investing.com Anche Meta punta sui robot umanoidi dotati di AI all'avanguardiaMeta, la società madre di Facebook, sta investendo massicciamente nello sviluppo di robot umanoidi dotati di intelligenza artificiale. Secondo quanto riportato da Bloomberg, l'azienda ha costituito un ... hdblog.it