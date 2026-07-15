L'Asl si trova di nuovo senza direttore, una situazione che preoccupa il presidente dell’Ordine dei medici di Siena. Monaco ha espresso preoccupazione per i cittadini e il territorio, sottolineando l’assenza di una guida ufficiale. La carenza di un dirigente responsabile si protrae da tempo, lasciando in sospeso le decisioni e le attività dell’azienda sanitaria. La situazione si ripete dopo un periodo di stabilità, sollevando interrogativi sulla gestione futura.

"Siamo di nuovo senza direttore dell’Asl e non nascondo la preoccupazione", inizia Roberto Monaco, presidente dell’Ordine dei medici di Siena. "Nell’augurare un buon lavoro a Marco Torre alla prossima direzione sanità della Toscana – prosegue –, vorrei anche ricordare e ringraziare chi ha portato avanti quell’incarico fino ad oggi, Federico Gelli, in un momento difficile per la sanità, come sono stati gli anni della pandemia e la riorganizzazione della sanità territoriale. Detto questo, come presidente dell’Ordine medici non posso che essere preoccupato per un cambiamento improvviso, ad un solo anno, poco più. dalla nomina di Torre all’Asl Sud Est, in un momento tanto delicato per la sanità territoriale". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Roberto Monaco: "Di nuovo senza direttore. Sono preocccupato per cittadini e territorio"

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