Roberto Fico deve scegliere il nuovo direttore dell'ospedale Ruggi di Salerno tra undici nomi
Il governatore ha davanti a sé una lista di undici candidati per la nomina del nuovo direttore dell’ospedale Ruggi di Salerno. Tra i nomi ci sono un ex parlamentare e un ex direttore, che si era dimesso in seguito a una vicenda giudiziaria e successivamente è stato assolto. La decisione sarà presa dal governatore nei prossimi giorni.
La scelta spetta al governatore Fico: tra i candidati c'è anche un ex parlamentare e l'ex direttore già dimessosi per una vicenda giudiziaria, poi assolto.🔗 Leggi su Fanpage.it
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