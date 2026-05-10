Roberto Fico deve scegliere il nuovo direttore dell'ospedale Ruggi di Salerno tra undici nomi

Il governatore ha davanti a sé una lista di undici candidati per la nomina del nuovo direttore dell’ospedale Ruggi di Salerno. Tra i nomi ci sono un ex parlamentare e un ex direttore, che si era dimesso in seguito a una vicenda giudiziaria e successivamente è stato assolto. La decisione sarà presa dal governatore nei prossimi giorni.

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