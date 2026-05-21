Il generale Del Monaco in visita nel Messinese | Rafforzare la fiducia dei cittadini attraverso il presidio del territorio

Il comandante della Legione Carabinieri “Sicilia” ha visitato il territorio del Messinese, incontrando i militari della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto. Durante la visita, si è concentrato sull’importanza di mantenere una presenza costante e visibile nella zona, con l’obiettivo di rafforzare la fiducia dei cittadini. La visita ha coinvolto incontri con il personale locale, senza annunci di interventi specifici o annunci ufficiali. La presenza sul territorio è stata al centro delle discussioni.

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