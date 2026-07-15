Roberto Bautista Agut ha annunciato il ritiro dal tennis. Lo spagnolo, assente all’ultimo Wimbledon, ha vinto 12 titoli ATP e raggiunto una semifinale a Wimbledon nel 2019. Ha anche conquistato una Coppa Davis con la sua squadra e ha raggiunto il miglior ranking di numero 9 nel mondo. La sua carriera si conclude dopo oltre dieci anni nel circuito professionistico.

Roberto Bautista Agut ha detto ufficialmente “addio” al tennis. Lo spagnolo, che non era presente a Wimbledon, chiude la sua avventura con 12 titoli Atp, una semifinale a Wimbledon nel 2019, una Coppa Davis con la Spagna e un best ranking giunto fino al numero 9. Le sue parole: “La Copa del Rey de Tenis è il mio ultimo torneo da professionista. Mi faceva immensamente piacere che fosse in Spagna, e questo torneo emblematico era lo scenario perfetto per dire addio. Grato a tutti voi che siete stati con me durante questo viaggio, e al tennis per tutto quello che mi ha dato. Apprezzo moltissimo la costanza della mia carriera, l’aver pianificato il mio percorso senza guardare le classifiche e il godere delle posizioni privilegiate che ho raggiunto al loro interno. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Roberto Bautista Agut dice “addio” al tennis dopo 12 titoli e una Coppa Davis

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