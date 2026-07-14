Roberto Bautista Agut ha annunciato il suo ritiro dal tennis tramite un messaggio sui social. Ha scritto che è arrivato il momento di smettere perché è ciò che sente. La decisione è stata comunicata all’ATP, confermando la fine della sua carriera professionistica.

Roberto Bautista Agut si ritira dal tennis. “ È la legge della vita. È arrivato il momento, perché è quello che sento”. Con queste parole in un post sui social lo spagnolo ha confermato all’Atp che la sua carriera è terminata. “Arriva un momento in cui il corpo e la mente dicono basta”, spiega il 38enne di Castellón. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberto Bautista Agut (@robertobautistaagut) La carriera di Bautista Agut. In carriera ha vinto 12 titoli Atp, il più prestigioso dei quali all’ Atp 500 di Dubai nel 2018. La collezione è iniziata a ‘s-Hertogenbosch nel 2014 e si è conclusa dieci anni dopo con il suo ultimo titolo ad Anversa nel 2024. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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