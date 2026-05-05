Pronostico e quote Roberto Bautista-Agut – Francesco Maestrelli Roma 06-05-2026

Il 6 maggio 2026 si svolge un match nel torneo di Roma tra Roberto Bautista-Agut e Francesco Maestrelli. L'italiano, attualmente al 112º posto nel ranking ATP, ha ottenuto il accesso diretto al tabellone principale grazie a una wild card. Il suo avversario, un giocatore spagnolo molto esperto, ha una consolidata esperienza sulla terra rossa, superficie su cui si sfidano. Le quote e i pronostici sono ancora da definire.

Francesco Maestrelli, attualmente numero 112 del Ranking ATP, è entrato nel tabellone principale grazie ad un wild card che cercherà di utilizzare al meglio contro un avversario molto esperto ma che sulla terra rossa è alla sua portata come Roberto Bautista-Agut. Il trentottenne spagnolo infatti, contrariamente a molti connazionali, non ama moltissimo questa superficie sulla. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pronostico e quote Roberto Bautista-Agut – Francesco Maestrelli, Roma 06-05-2026 Notizie correlate Pronostico e quote Roberto Bautista-Agut – Matteo Berrettini, Monte Carlo 07-04-2026Roberto Bautista Agut è presente nel tabellone principale del torneo come lucky loser, ovvero nonostante la sconfitta in due set subita nel secondo... Roberto Bautista Agut annuncia il ritiro a fine stagioneHa annunciato il proprio ritiro Roberto Bautista Agut, uno dei giocatori più significativi degli ultimi 15 anni di tennis spagnolo anche se questo...