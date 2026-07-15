Roberta Bruzzone ha annunciato di aver lasciato il programma televisivo ‘Quarto Grado’ dopo diversi anni di collaborazione. La criminologa ha spiegato che ha deciso di interrompere la partecipazione senza fornire dettagli specifici sui motivi della sua scelta. La sua presenza nel programma di approfondimento di Rete 4 si è protratta nel tempo, ma ora ha scelto di allontanarsi. La decisione è stata comunicata pubblicamente senza ulteriori commenti.

Roberta Bruzzone ha deciso di lasciare Quarto Grado. La criminologa ha spiegato i motivi della sua scelta. Roberta Bruzzone dice addio a Quarto Grado dopo anni di presenza fissa nel programma di approfondimento di Rete 4. La criminologa e psicologa forense ha annunciato personalmente la decisione attraverso un messaggio pubblicato sui social, spiegando che la scelta nasce dalla volontà di dedicarsi ai nuovi impegni professionali in Rai, dove ricoprirà un ruolo sempre più centrale anche come conduttrice. Le sue parole hanno subito attirato l’attenzione del pubblico, soprattutto perché in molti avevano ipotizzato possibili tensioni con la trasmissione. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Roberta Bruzzone lascia ‘Quarto Grado’: i motivi della scelta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Roberta Bruzzone lascia Quarto Grado Ora penso alla Rai

Notizie e thread social correlati

Roberta Bruzzone lascia Quarto Grado, "Scelta doverosa e non più procrastinabile": l'annuncio sul futuro in tvRoberta Bruzzone ha annunciato la sua uscita da Quarto Grado, definendo la decisione come una scelta doverosa e non più procrastinabile.

Roberta Bruzzone lascia Quarto Grado: “Scelta doverosa, ora mi concentro sui miei progetti in Rai”La criminologa annuncia di aver lasciato Quarto Grado, spiegando che si tratta di una scelta doverosa per concentrarsi sui suoi progetti in Rai.

Temi più discussi: Roberta Bruzzone lascia Quarto Grado, l'annuncio su Instagram; Ho deciso di fare una scelta naturale e doverosa. Lascio Quarto Grado per dedicare la mia energia al percorso in Rai: parla Roberta Bruzzone. Ecco cosa farà la criminologa; Roberta Bruzzone lascia Quarto Grado, Scelta doverosa e non più procrastinabile: l'annuncio sul futuro in tv; Roberta Bruzzone lascia Quarto Grado: Scelta doverosa, ora mi concentro sui miei progetti in Rai.

Roberta Bruzzone lascia 'Quarto Grado'. Per lei nuovi progetti in Rai come conduttrice primaonline.it/2026/07/15/478… x.com

Roberta Bruzzone lascia Quarto Grado: Scelta doverosaRoberta Bruzzone annuncia l'addio a Quarto Grado con un messaggio sui social. La criminologa spiega la scelta e guarda ai nuovi progetti in Rai come conduttrice ... adnkronos.com

Roberta Bruzzone lascia Quarto Grado perché esce da Mediaset e quando debutta Dentro la truffa su Rai2Il percorso televisivo di Roberta Bruzzone cambia direzione. La criminologa più nota del piccolo schermo ha annunciato l’addio a Quarto Grado, il ... ilsipontino.net