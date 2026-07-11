Roberta Bruzzone lascia Quarto Grado | Scelta doverosa ora mi concentro sui miei progetti in Rai

La criminologa annuncia di aver lasciato Quarto Grado, spiegando che si tratta di una scelta doverosa per concentrarsi sui suoi progetti in Rai. Dopo anni di collaborazione con la trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi, ha dichiarato che il suo percorso professionale sta prendendo una strada diversa e che ora guiderà programmi interamente suoi. Non sono stati specificati i dettagli dei nuovi progetti o le tempistiche.

La nota criminologa saluta la squadra di Gianluigi Nuzzi dopo anni di collaborazione: "Il mio percorso ha preso una direzione diversa, guiderò programmi tutti miei". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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ROBERTA BRUZZONE LASCIA ORE 14 PER INCOMPRENSIONI CON MILO INFANTE

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