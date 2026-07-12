Roberta Bruzzone lascia Quarto Grado Scelta doverosa e non più procrastinabile | l' annuncio sul futuro in tv
Roberta Bruzzone ha annunciato la sua uscita da Quarto Grado, definendo la decisione come una scelta doverosa e non più procrastinabile. Ha confermato di mantenere stima per i conduttori del programma e ha spiegato che il suo percorso professionale sta prendendo una direzione diversa.
Roberta Bruzzone va via da Quarto Grado ribadendo stima per i conduttori e spiegando che il suo percorso professionale ha preso una direzione diversa. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Roberta Bruzzone lascia Quarto Grado: l'annuncio ufficiale
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Roberta Bruzzone lascia il cast di #QuartoGrado. x.com
Per quanto mi riguarda, la scelta di lasciare è ora non più procrastinabile. Roberta Bruzzone saluta Quarto Grado e apre un nuovo capitolo in Rai. La criminologa ha annunciato sui social la sua uscita dal programma condotto da Gianluigi Nuzzi, spiegand facebook
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