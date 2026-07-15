Roberta Bruzzone addio a Quarto Grado | passa in Rai per raccontare le truffe e avrà un ruolo anche a Chi l’ha visto?
Roberta Bruzzone ha annunciato su Facebook di aver lasciato il programma televisivo Quarto Grado. Passa alla Rai, dove si occuperà di raccontare truffe e avrà anche un ruolo nel programma Chi l’ha visto?. La psicologa forense e criminologa ha spiegato che il suo percorso professionale ha preso una direzione diversa rispetto alla precedente collaborazione.
«Il mio percorso ha preso una direzione diversa», Roberta Bruzzone, la psicologa forense e criminologa più famosa della tv, annuncia con un post su Facebook il suo addio a Quarto Grado. «Nutro la massima stima nei confronti di Quarto Grado, di Gianluigi Nuzzi, Siria Magri, Alessandra Viero e di tutta la squadra che, in questi anni, mi ha dato l’opportunità di condividere un percorso professionale estremamente importante» ma adesso le strade si dividono, non solo con lo show di Rete 4 ma proprio con Mediaset. Le sirene della Rai hanno suonato, la proposta è evidentemente allettante: prendersi il proscenio, una scelta, come scrive lei stessa «naturale, doverosa e ormai non più procrastinabile». 🔗 Leggi su Open.online
Roberta Bruzzone lascia Quarto Grado ecco perché
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Roberta Bruzzone lascia Quarto Grado per impegni in RaiRoberta Bruzzone ha annunciato sui social di lasciare Quarto Grado, dove era ospite fissa, principalmente per discutere del caso di Garlasco.
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Cambia tutto per Roberta Bruzzone, e l’addio a Quarto Grado non c’entra nessun attrito come qualcuno aveva pensato. La sua scelta è legata a una nuova fase che la porterà sempre più al centro della Rai. Nel commento ti spiego cosa sta succedendo davver facebook
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