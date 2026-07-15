Roberta Bruzzone addio a Quarto Grado | passa in Rai per raccontare le truffe e avrà un ruolo anche a Chi l’ha visto?

Roberta Bruzzone ha annunciato su Facebook di aver lasciato il programma televisivo Quarto Grado. Passa alla Rai, dove si occuperà di raccontare truffe e avrà anche un ruolo nel programma Chi l’ha visto?. La psicologa forense e criminologa ha spiegato che il suo percorso professionale ha preso una direzione diversa rispetto alla precedente collaborazione.

«Il mio percorso ha preso una direzione diversa», Roberta Bruzzone, la psicologa forense e criminologa più famosa della tv, annuncia con un post su Facebook il suo addio a Quarto Grado. «Nutro la massima stima nei confronti di Quarto Grado, di Gianluigi Nuzzi, Siria Magri, Alessandra Viero e di tutta la squadra che, in questi anni, mi ha dato l’opportunità di condividere un percorso professionale estremamente importante» ma adesso le strade si dividono, non solo con lo show di Rete 4 ma proprio con Mediaset. Le sirene della Rai hanno suonato, la proposta è evidentemente allettante: prendersi il proscenio, una scelta, come scrive lei stessa «naturale, doverosa e ormai non più procrastinabile». 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Roberta Bruzzone lascia Quarto Grado ecco perché

Notizie e thread social correlati

Roberta Bruzzone lascia Quarto Grado: «Scelta inevitabile», ecco perché dice addio a Gianluigi Nuzzi e punta tutto sulla RaiRoberta Bruzzone ha annunciato l’addio a Quarto Grado, programma di Rete 4, definendo la decisione come inevitabile.

Roberta Bruzzone lascia Quarto Grado per impegni in RaiRoberta Bruzzone ha annunciato sui social di lasciare Quarto Grado, dove era ospite fissa, principalmente per discutere del caso di Garlasco.

Temi più discussi: Roberta Bruzzone lascia Quarto Grado, l'annuncio su Instagram; Ho deciso di fare una scelta naturale e doverosa. Lascio Quarto Grado per dedicare la mia energia al percorso in Rai: parla Roberta Bruzzone. Ecco cosa farà la criminologa; Roberta Bruzzone lascia Quarto Grado, Scelta doverosa e non più procrastinabile: l'annuncio sul futuro in tv; Roberta Bruzzone lascia Mediaset dopo anni: i due programmi che condurrà su Rai 2.

È UNA SCELTA NATURALE E DOVEROSA. ROBERTA BRUZZONE LASCIA QUARTO GRADO E SPIEGA PERCHÉ. L'annuncio social della criminologa #RobertaBruzzone x.com

Roberta Bruzzone lascia ‘Quarto Grado’: i motivi della sceltaRoberta Bruzzone ha deciso di lasciare Quarto Grado. La criminologa ha spiegato i motivi della sua scelta. Roberta Bruzzone dice addio a Quarto Grado dopo anni di presenza fissa nel programma di appro ... novella2000.it

Roberta Bruzzone rompe il silenzio sull’addio a Quarto Grado: Una scelta doverosaRoberta Bruzzone annuncia l’addio a Quarto Grado e spiega le ragioni della scelta: nessuna rottura con la squadra, ma la volontà di dedicarsi ai nuovi incarichi televisivi in Rai. notizie.it