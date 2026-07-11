roberta bruzzone lascia quarto grado per impegni in rai

Roberta Bruzzone ha annunciato sui social di lasciare Quarto Grado, dove era ospite fissa, principalmente per discutere del caso di Garlasco. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli sui motivi dell’addio. La sua presenza nel programma si interrompe dopo un periodo di collaborazione. Bruzzone ha precisato che si dedicherà ad altri impegni in Rai, senza specificare la natura di questi. La sua uscita dal programma avviene in modo improvviso.

Con un post sui social, inaspettatamente,Roberta Bruzzone annuncia che lascerà Quarto Gradodove è ospite fissa, soprattutto per parlare del caso di Garlasco. Sembra che nei prossimi mesi sarà impegnata con più ospitate in Rai e anche in programmi che la vedranno come conduttrice e per questo non potrà più essere presente nella rete della concorrenza. “Nutro la massima stima nei confronti di Quarto Grado, di Gianluigi Nuzzi, Siria Magri, Alessandra Viero e di tutta la squadra che, in questi anni, mi ha dato l’opportunità di condividere un percorso professionale estremamente importante. Oggi, però,il mio percorso ha preso una direzione... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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ROBERTA BRUZZONE LASCIA ORE 14 PER INCOMPRENSIONI CON MILO INFANTE

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