Roberta Bruzzone lascia Quarto Grado | Scelta inevitabile ecco perché dice addio a Gianluigi Nuzzi e punta tutto sulla Rai

Roberta Bruzzone ha annunciato l’addio a Quarto Grado, programma di Rete 4, definendo la decisione come inevitabile. La criminologa ha spiegato che lascerà il programma di fronte a cambiamenti nella sua carriera e si concentrerà sulla Rai. La sua uscita rappresenta la fine di un periodo significativo nel suo percorso televisivo. La decisione è definitiva e non ci saranno ulteriori apparizioni nel programma di Rete 4.

La criminologa annuncia l’uscita definitiva dal programma di Rete 4. Roberta Bruzzone chiude uno dei capitoli più importanti della sua carriera televisiva. La criminologa ha annunciato ufficialmente che non farà più parte del cast di Quarto Grado, il programma di approfondimento di Rete 4 condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ad anticipare la decisione è stata la stessa Bruzzone con un lungo messaggio pubblicato sui social, nel quale ha spiegato le ragioni dell’addio, escludendo qualsiasi attrito con la trasmissione che l’ha vista protagonista negli ultimi anni. «La mia strada oggi è un’altra». La criminologa ha voluto innanzitutto mettere fine alle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, precisando che la scelta non è nata da incomprensioni con la redazione o con i vertici Mediaset. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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Roberta Bruzzone lascia Quarto Grado ecco perché

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