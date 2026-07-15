L’attore di 82 anni è arrivato a Roma con un volo privato, indossando cappellino, sneakers e camicia. Durante una dichiarazione, ha rivolto un messaggio ai giovani, consigliando di fidarsi del proprio istinto.

È arrivato con un volo privato, cappellino in testa, sneakers e camicia. Ha 82 anni eppure l’aura è la stessa: quella di chi ha scritto la storia di Hollywood. Robert De Niro è atterrato a Roma nella giornata di ieri,per poche ore, ma è bastato per riempire piazza San Cosimato. Dal tardo pomeriggio i ragazzi del Piccolo America avevano occupato la piazza. Seduti per terra, tra applausi e cori, hanno aspettato uno degli ultimi simboli di un’epoca irripetibile del cinema americano. La ragione della visita è semplice e politica: sostenere la battaglia per riaprire le sale abbandonate. Una lotta iniziata con Bernardo Bertolucci e proseguita fino a Papa Francesco, che trova il suo epilogo nella serata conclusiva de Il Cinema in Piazza con la proiezione di Novecento. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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© 361magazine.com - Robert De Niro, a Roma il suo messaggio è per i giovani: “Fidatevi del vostro istinto”

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Robert de Niro spotted in Rome for an event.

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