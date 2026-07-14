Un attore ha detto ai giovani che spetta a loro decidere come reagire quando qualcosa non va. Ha aggiunto che la scelta dipende dall’impatto su di sé e sulle persone vicino a loro. La dichiarazione è stata fatta durante un evento pubblico a Roma. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli della discussione o sul contesto.

“Quando vedi che qualcosa non va sta a te decidere cosa vuoi farne a riguardo, a seconda di come questa cosa impatti su di te e delle persone che ti stanno intorno. Lo stesso vale per una cosa giusta. Soprattutto in questi giorni, come sappiamo tutti.”. È questo il consiglio che Robert De Niro si è sentito di dare alle migliaia di ragazze e ragazzi che sono andati a salutarlo in piazza di San Cosimato, a Roma, in occasione della presentazione dell’atto primo della versione restaurata di Novecento di Bernardo Bertolucci alla kermesse estiva ‘Il Cinema in Piazza’. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Roma, Robert De Niro ai giovani: “Se qualcosa non va sta a voi decidere cosa fare”

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Robert de Niro spotted in Rome for an event.

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