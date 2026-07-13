bagno di folla per robert de niro a roma

Sono migliaia le persone che si sono radunate in piazza di San Cosimato, a Trastevere, a Roma, per l’arrivo di Robert De Niro. La star hollywoodiana, infatti, ha presentato l’atto primo della versione restaurata di ‘Novecento’ di Bernardo Bertolucci, in occasione della proiezione organizzata all’interno della kermesse estiva ‘Il Cinema in Piazza’. Per l’occasione le persone sono arrivate molto prima dell’inizio dell’evento, previsto per le 21:15, organizzandosi con teli e sedioline per aspettare nella maniera più comoda possibile. Tra gli ultimi arrivati, invece, c’è anche chi si è arrampicato sui vicini pali della luce e cancellate, per ottenere la visuale migliore e chi, invece, si gode lo spettacolo dalle finestre dei palazzi adiacenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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