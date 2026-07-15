Un attore statunitense ha visitato Roma, parlando ai giovani di fidarsi dell’istinto e di protestare quando qualcosa non sembra giusto. Ha ricordato di aver pensato che un regista italiano fosse pazzo all’inizio della loro collaborazione. Nel pomeriggio, piazza San Cosimato si è riempita di teli e cuscini, con molti che sono arrivati in anticipo nonostante il caldo estremo, per assicurarsi un posto nelle prime file.

Già dal pomeriggio piazza San Cosimato si è riempita di teli e cuscini su cui sedersi. Il caldo di questo luglio infuocato non ha scoraggiato chi è arrivato con ore di anticipo pur di consuitare un posto nelle prime file. Tantissimi hanno meno di trent'anni, come si scoprirà durante la serata quando Carocci chiederà agli under 30 di alzare la mano. C'è chi ha un vecchio Dvd tra le mani, chi spera in un autografo, chi tiene il telefono pronto per un selfie. Più che l'attesa di una proiezione, sembra quella che anticipa l'inizio di un concerto memorabile. Quando poco dopo le 21 il van che accompagna De Niro raggiunge il... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Vanityfair.it - Robert De Niro a Roma: «Ai ragazzi dico una cosa sola: fidatevi dell'istinto, e quando qualcosa non vi sembra giusto protestate. Di Bertolucci all'inizio pensai che fosse pazzo»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Robert De Niro, a Roma il suo messaggio è per i giovani: “Fidatevi del vostro istinto”L’attore di 82 anni è arrivato a Roma con un volo privato, indossando cappellino, sneakers e camicia.

Roma, Robert De Niro ai giovani: “Se qualcosa non va sta a voi decidere cosa fare”Un attore ha detto ai giovani che spetta a loro decidere come reagire quando qualcosa non va.

Temi più discussi: Bagno di folla per Robert De Niro a Roma; Robert De Niro a Roma, piazza San Cosimato gremita: Ai giovani dico fidatevi del vostro istinto; Robert De Niro: Bertolucci fece Novecento per la gente. Durante le riprese ci portava in ristoranti buonissimi; Per Robert De Niro a Roma tra tifo da stadio e tanti 'non ricordo'.

Novecento di Bernardo Bertolucci è un #capolavoro assoluto del cinema del #Novecento! #Cinema #RobertDeNiro #BernardoBertolucci #Bertolucci x.com

Robert De Niro a Roma: presenta 'Novecento' a piazza San CosimatoGrande fermento nel cuore di Trastevere, a Roma, dove piazza San Cosimato si è gremita di pubblico in attesa dell’arrivo di Robert De Niro. L’iconico attore statunitense è l’ospite d’onore della rasse ... it.blastingnews.com

Per Robert De Niro a Roma tra tifo da stadio e tanti 'non ricordo'Per la versione restaurata di Novecento di Bernardo Bertolucci, film cult sulla lotta di classe, il fascismo e la sua caduta (ANSA) ... ansa.it