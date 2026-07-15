A Hong Kong, i cani potranno entrare nei ristoranti con i loro proprietari grazie a una nuova normativa. La legge permette ai locali pubblici di accogliere animali domestici, modificando le precedenti restrizioni. È stato anche stabilito che la carne di cane non potrà essere inclusa nei menù dei ristoranti. La modifica rappresenta un cambiamento nelle abitudini della città e nel rapporto tra cittadini e i loro animali domestici.

A Hong Kong i cani potranno finalmente entrare nei ristoranti insieme ai loro proprietari. La nuova normativa consente infatti ai locali pubblici di accogliere gli animali domestici, e segna un cambiamento importante nelle abitudini della città e nel rapporto tra cittadini e amici a quattro zampe. La decisione arriva in un territorio dove, fino a poco tempo fa, l’accesso dei cani negli esercizi pubblici era fortemente limitato. Ora oltre 900 ristoranti partecipano alla fase iniziale del progetto, aprendo le porte a una nuova categoria di clienti: le persone che vogliono condividere anche i momenti fuori casa con i propri animali. La scelta di Hong Kong assume un significato particolare anche per il contesto culturale in cui si inserisce. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Rivoluzione a Hong Kong: i cani possono entrare nei ristoranti insieme ai loro proprietari (e la loro carne è vietata nei menù)

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