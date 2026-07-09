A Hong Kong, per la prima volta in oltre trent'anni, i cani possono entrare nei ristoranti. La decisione è stata annunciata recentemente e ha suscitato reazioni positive tra proprietari di animali e operatori del settore. La nuova normativa permette ai clienti di portare i propri cani nei locali pubblici di ristorazione, rispettando eventuali regolamenti specifici. La misura rappresenta un cambiamento significativo rispetto alle politiche precedenti, che vietavano l’accesso agli animali domestici in tali ambienti.

Hong Kong, 9 lug. (askanews) - Per la prima volta in oltre trent'anni, Hong Kong concede l'accesso ai cani nei ristoranti. Proprietari di animali e commercianti si dicono felici. Ciò è stato possibile grazie al capo dell'esecutivo John Lee, il quale ha promosso una "cultura pet-friendly". "I cani sono ovviamente molto contenti; adorano andare nei posti con l'aria condizionata. Ma forse, essendo la loro prima volta qui, sono un po' irrequieti e dobbiamo dire loro di stare tranquilli", racconta ad Afp questa cliente. "Se dovessero comportarsi male, li puniremo. Sappiamo che alcune persone hanno paura dei cani o non li amano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Hong Kong, dopo oltre trent'anni cani possono entrare al ristorante

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