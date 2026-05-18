Durante un controllo all'aeroporto di Hong Kong, un'artista italiana è riuscita a evitare l'arresto dopo che le autorità hanno riscontrato la presenza di uno spray vietato nei suoi bagagli. La tensione è aumentata a causa di uno spray appartenente alla sorella, che ha provocato un’ostilità tra i passeggeri e le forze di polizia. Le autorità hanno deciso di non procedere con l’arresto, mentre si sono svolti controlli più approfonditi sui bagagli e sull’identità della donna.

? Punti chiave Come ha fatto Fiordaliso a evitare l'arresto con la polizia?. Perché lo spray della sorella ha scatenato la tensione in aeroporto?. Cosa ha dovuto fare la cantante per risolvere l'impasse con le autorità?. Quali ferite del passato sarde influenzano ancora la vita di Fiordaliso?.? In Breve Sorella della cantante trasportava lo spray per proteggersi durante le corse nei boschi.. La cantante si trova in Australia per un concerto dei Pooh.. Fiordaliso è rimasta incinta a 15 anni vivendo in un istituto per madri nubili.. La sorella della cantante è madre di tre figli e nonna.. Fiordaliso ha rischiato l’arresto a Hong Kong insieme alla sorella dopo il ritrovamento di uno spray al peperoncino nei bagagli durante uno scalo verso l’Australia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fiordaliso, scampato l’arresto a Hong Kong: lo spray proibito nei bagagli

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