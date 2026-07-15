Rituals cambia pelle | arrivano profumi premium make-up e skincare in un maxi restyling da 40 milioni di euro
Rituals ha annunciato un investimento di 40 milioni di euro per un restyling completo. Il brand, conosciuto principalmente per bagnoschiuma, candele e creme corpo, introdurrà nuove linee di profumi premium, make-up e skincare. Il progetto prevede il rinnovo di circa 1.000 punti vendita, con un focus su offerte più ampie e prodotti di livello superiore. L’obiettivo è ampliare l’offerta, mantenendo l’identità del marchio, attraverso un aggiornamento delle aree retail.
Se fino a oggi avete associato Rituals soprattutto a bagnoschiuma, candele profumate e creme corpo, preparatevi a cambiare idea. Il brand olandese ha annunciato uno dei progetti retail più ambiziosi degli ultimi anni: 40 milioni di euro di investimenti per rinnovare ben 1.500 negozi in 30 Paesi e trasformarli in vere boutique dedicate alla bellezza e al benessere. Non si tratta solo di un restyling estetico. Dietro questa operazione c’è una strategia molto chiara: fare di Rituals un protagonista sempre più importante nel mondo della profumeria, della skincare e, presto, anche del make-up. Un restyling gigante che coinvolgerà tutta Europa. L’operazione inizierà ad agosto e ha numeri davvero impressionanti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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