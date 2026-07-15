Rituals ha annunciato un investimento di 40 milioni di euro per un restyling completo. Il brand, conosciuto principalmente per bagnoschiuma, candele e creme corpo, introdurrà nuove linee di profumi premium, make-up e skincare. Il progetto prevede il rinnovo di circa 1.000 punti vendita, con un focus su offerte più ampie e prodotti di livello superiore. L’obiettivo è ampliare l’offerta, mantenendo l’identità del marchio, attraverso un aggiornamento delle aree retail.

Se fino a oggi avete associato Rituals soprattutto a bagnoschiuma, candele profumate e creme corpo, preparatevi a cambiare idea. Il brand olandese ha annunciato uno dei progetti retail più ambiziosi degli ultimi anni: 40 milioni di euro di investimenti per rinnovare ben 1.500 negozi in 30 Paesi e trasformarli in vere boutique dedicate alla bellezza e al benessere. Non si tratta solo di un restyling estetico. Dietro questa operazione c’è una strategia molto chiara: fare di Rituals un protagonista sempre più importante nel mondo della profumeria, della skincare e, presto, anche del make-up. Un restyling gigante che coinvolgerà tutta Europa. L’operazione inizierà ad agosto e ha numeri davvero impressionanti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Rituals cambia pelle: arrivano profumi premium, make-up e skincare in un maxi restyling da 40 milioni di euro

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