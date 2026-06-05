Da lunedì, la piscina di Cattolica in via Francesca da Rimini inizierà lavori di ristrutturazione. Il progetto prevede interventi sia all’interno che all’esterno del complesso natatorio, con un investimento complessivo superiore a 700mila euro. La riqualificazione coinvolge le strutture e gli spazi circostanti, senza specificare i dettagli tecnici o i tempi di completamento. La piscina rimarrà chiusa durante i lavori, che dureranno alcune settimane.

Nuova vita per la piscina di Cattolica. Da lunedì, il complesso natatorio di via Francesca da Rimini inizierà a cambiare volto, con il via agli interventi interni ed esterni. Un investimento da più di 705mila euro, realizzato tramite la formula del project financing. Le risorse economiche saranno interamente garantite da capitale privato della società Aldebaran, concessionaria della gestione, senza comportare alcun tipo di onere finanziario diretto o indiretto in capo al Comune di Cattolica. Il piano delle opere si presenta ampio, mirato ad adeguare gli ambienti alle più recenti normative su sicurezza e fruibilità. Tra gli interventi figurano il rifacimento completo di spogliatoi, docce, palestra, uffici e accessi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Piscina, maxi restyling da oltre 700mila euro

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