Risultati e classifica Mondiali 2026 LIVE | l’Argentina vola in finale difenderà il titolo contro la Spagna

Da calcionews24.com 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante i Mondiali 2026, l’Argentina ha raggiunto la finale e affronterà la Spagna per difendere il titolo. La fase a gironi, gli ottavi, i quarti e le semifinali si sono svolti in tre paesi differenti: Canada, Messico e Stati Uniti. Sono stati disputati tutti gli incontri previsti, con risultati e classifiche aggiornate di partita in partita. La competizione si sta concludendo con la partita finale tra le due squadre qualificate.

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Risultati e classifica Mondiali 2026: gli aggiornamenti su tutte le gare di fase a gironi, ottavi, quarti, semifinali e finale del torneo. I  risultati e la classifica dei  Mondiali 2026, che per la prima volta nella storia si svolgeranno in 3 nazioni ospitanti diverse: Canada, Messico e Stati Uniti d’America. Questo tutto il percorso delle varie squadre dalla fase a gironi ad ottavi, quarti, semifinali, fino alla finale. Segui qui tutti gli aggiornamenti LIVE. Risultati Mondiali 2026. SEMIFINALE. 15 LUGLIO Inghilterra Argentina 1-2 (55? Gordon, 85? Enzo Fernandez, 92? Lautaro Martinez) 14 LUGLIO Francia-Spagna 0-2 (Oyarzabal (R) 22?, Pedro... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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