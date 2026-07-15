Risultati e classifica Mondiali 2026 LIVE | fuori l’Inghilterra sarà Spagna Argentina in finale

L’Inghilterra è stata eliminata dai Mondiali 2026, che proseguono con la finale tra Spagna e Argentina. La fase a gironi si è conclusa e sono stati disputati gli ottavi e i quarti di finale. Le squadre avanzate hanno vinto le rispettive partite, portando alle semifinali. La finale è stata programmata tra le due nazionali che hanno superato le rispettive semifinali. I risultati aggiornati sono disponibili in tempo reale.

Risultati e classifica Mondiali 2026: gli aggiornamenti in diretta su fase a gironi, ottavi, quarti, semifinali e finale. I risultati e la classifica dei Mondiali 2026: dalla fase a gironi ad ottavi, quarti, semifinali e finale. Tutti gli aggiornamenti LIVE su .? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast con le ultime notizie bianconere. Clicca qui! Risultati Mondiali 2026. SEMIFINALE. 15 LUGLIO Inghilterra Argentina 1-2 (55’ Gordon, 85’ Enzo Fernandez, 90’+1’ Lautaro) 14 LUGLIO Francia-Spagna 0-2 (22’ Oyarzabal rig., 58’ Pedro Porro) QUARTI DI FINALE. 12 LUGLIO Argentina-Svizzera 3-1 dts (10? Mac... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Mondiali 2026: Spagna batte Francia e vola in finale contro Inghilterra o ArgentinaLa Spagna ha raggiunto la finale dei Mondiali 2026 dopo una vittoria convincente contro la Francia. Con i gol di Oyarzabal e Porro, la Roja è pronta a sfidare la vincente tra Inghilterra e Argentina. notizie.it