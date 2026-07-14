Risultati e classifica Mondiali 2026 LIVE | la Spagna vola in finale!

La Spagna ha raggiunto la finale dei Mondiali 2026. Durante il torneo, si sono disputate tutte le fasi: fase a gironi, ottavi, quarti, semifinali e finale, con aggiornamenti sui risultati e la classifica. Per la prima volta, i Mondiali si sono svolti in tre paesi: Canada, Messico e Stati Uniti. La competizione ha visto numerose partite e variazioni nella classifica, fino all'accesso in finale della squadra spagnola.

Risultati e classifica Mondiali 2026: gli aggiornamenti su tutte le gare di fase a gironi, ottavi, quarti, semifinali e finale del torneo. I risultati e la classifica dei Mondiali 2026, che per la prima volta nella storia si svolgeranno in 3 nazioni ospitanti diverse: Canada, Messico e Stati Uniti d’America. Questo tutto il percorso delle varie squadre dalla fase a gironi ad ottavi, quarti, semifinali, fino alla finale. Segui qui tutti gli aggiornamenti LIVE. Risultati Mondiali 2026. SEMIFINALE. 14 LUGLIO Francia-Spagna 0-2 (Oyarzabal (R) 22?, Pedro Porro 58?) QUARTI DI FINALE Argentina Svizzera 3-1 (10? Mac Allister, 67? Ndoye, 112?... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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