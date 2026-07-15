Risultati e classifica Mondiali 2026 LIVE | in campo Inghilterra Argentina

Da calcionews24.com 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante i Mondiali 2026 si sono disputate le prime partite della fase a gironi, tra cui incontri tra Inghilterra e Argentina. Sono stati aggiornati i risultati di tutte le gare, dagli incontri di apertura fino alle fasi successive, comprese ottavi, quarti, semifinali e finale. Per la prima volta nella storia del torneo, le partite si sono svolte in tre nazioni ospitanti diverse: Canada, Messico e Stati Uniti. La classifica aggiornata riflette i risultati delle prime gare disputate.

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Risultati e classifica Mondiali 2026: gli aggiornamenti su tutte le gare di fase a gironi, ottavi, quarti, semifinali e finale del torneo. I  risultati e la classifica dei  Mondiali 2026, che per la prima volta nella storia si svolgeranno in 3 nazioni ospitanti diverse: Canada, Messico e Stati Uniti d’America. Questo tutto il percorso delle varie squadre dalla fase a gironi ad ottavi, quarti, semifinali, fino alla finale. Segui qui tutti gli aggiornamenti LIVE. Risultati Mondiali 2026. SEMIFINALE. 15 LUGLIO Inghilterra Argentina 0-0 (in corso) 14 LUGLIO Francia-Spagna 0-2 (Oyarzabal (R) 22?, Pedro Porro 58?) QUARTI DI FINALE Argentina... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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