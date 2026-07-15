Risultati e classifica Mondiali 2026 LIVE | in campo Inghilterra Argentina

Notizia in breve

Durante i Mondiali 2026 si sono disputate le prime partite della fase a gironi, tra cui incontri tra Inghilterra e Argentina. Sono stati aggiornati i risultati di tutte le gare, dagli incontri di apertura fino alle fasi successive, comprese ottavi, quarti, semifinali e finale. Per la prima volta nella storia del torneo, le partite si sono svolte in tre nazioni ospitanti diverse: Canada, Messico e Stati Uniti. La classifica aggiornata riflette i risultati delle prime gare disputate.