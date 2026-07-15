Risultati e classifica Mondiali 2026 LIVE | in campo Inghilterra Argentina
Durante i Mondiali 2026 si sono disputate le prime partite della fase a gironi, tra cui incontri tra Inghilterra e Argentina. Sono stati aggiornati i risultati di tutte le gare, dagli incontri di apertura fino alle fasi successive, comprese ottavi, quarti, semifinali e finale. Per la prima volta nella storia del torneo, le partite si sono svolte in tre nazioni ospitanti diverse: Canada, Messico e Stati Uniti. La classifica aggiornata riflette i risultati delle prime gare disputate.
Risultati e classifica Mondiali 2026: gli aggiornamenti su tutte le gare di fase a gironi, ottavi, quarti, semifinali e finale del torneo. I risultati e la classifica dei Mondiali 2026, che per la prima volta nella storia si svolgeranno in 3 nazioni ospitanti diverse: Canada, Messico e Stati Uniti d’America. Questo tutto il percorso delle varie squadre dalla fase a gironi ad ottavi, quarti, semifinali, fino alla finale. Segui qui tutti gli aggiornamenti LIVE. Risultati Mondiali 2026. SEMIFINALE. 15 LUGLIO Inghilterra Argentina 0-0 (in corso) 14 LUGLIO Francia-Spagna 0-2 (Oyarzabal (R) 22?, Pedro Porro 58?) QUARTI DI FINALE Argentina... 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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Argentina-Inghilterra. Una grande classica del calcio mondiale che manca ormai da 24 anni. Forse la rivalità calcistica più importante della storia dei Mondiali. I primi due scontri hanno visto trionfare i 3 Leoni, nel 1962 e nel 1966. La prima fu nel girone, mentr facebook
Argentina-Svizzera 3-1 (dts) nella partita numero 100 di questa edizione. Affronterà in semifinale l'Inghilterra che ha battuto 2-1 la Norvegia. Tre europee e una sudamericana per la coppa. Mondiali di calcio 2026, tutti i risultati e il programma su x.com
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