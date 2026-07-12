Risultati e classifica Mondiali 2026 LIVE | Inghilterra e Argentina in semifinale

Inghilterra e Argentina sono arrivate in semifinale ai Mondiali 2026. La fase a eliminazione diretta ha visto completarsi gli ottavi e i quarti di finale, con le due squadre che si sono qualificate per le semifinali. Il torneo, che si svolge per la prima volta in tre paesi ospitanti diversi – Canada, Messico e Stati Uniti – ha proseguito con le partite di fase a gironi e le successive fasi eliminatorie. La finale è ancora da disputare.

Risultati e classifica Mondiali 2026: gli aggiornamenti su tutte le gare di fase a gironi, ottavi, quarti, semifinali e finale del torneo. I risultati e la classifica dei Mondiali 2026, che per la prima volta nella storia si svolgeranno in 3 nazioni ospitanti diverse: Canada, Messico e Stati Uniti d’America. Questo tutto il percorso delle varie squadre dalla fase a gironi ad ottavi, quarti, semifinali, fino alla finale. Segui qui tutti gli aggiornamenti LIVE. Risultati Mondiali 2026. QUARTI DI FINALE Argentina Svizzera 3-1 (10? Mac Allister, 67? Ndoye, 112? Alvarez, 120+1? Lautaro) Norvegia Inghilterra 1-2 (36? Schjelderup, 45+2? Bellingham, 93? Bellingham) Spagna Belgio 2-1 ( 30? Fabian Ruiz (S), 41? De Ketelaere (B), 88? Merino (S)) Francia Marocco 2-0 ( 60? Mbappe, 66? Dembele) OTTAVI DI FINALE. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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