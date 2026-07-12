Risultati e classifica Mondiali 2026 LIVE | passano Inghilterra e Argentina in semifinale

Da internews24.com 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Inghilterra e Argentina si sono qualificate per la semifinale dei Mondiali 2026. La fase a eliminazione diretta è in corso, con aggiornamenti in tempo reale sulle partite, dai gironi agli ottavi e ai quarti di finale. La competizione prosegue con le squadre ancora in gara che cercano di arrivare alla finale.

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Inter News 24 Risultati e classifica Mondiali 2026: gli aggiornamenti in diretta sulle partite della fase a gironi, ottavi, quarti, semifinali e finale della competizione. I  risultati e la classifica dei  Mondiali 2026: dalla fase a gironi ad ottavi, quarti, semifinali e finale. Tutti gli aggiornamenti LIVE su InterNews24. 12 LUGLIO QUARTI DI FINALE Argentina-Svizzera 3-1 (Mac Allister 10?, Ndoye 67?, Alvarez 112?, Lautaro 121?) Norvegia-Inghilterra 1-2 (Schjelderup 37, Belllingham 45+2?, 93?) 10 LUGLIO QUARTI DI FINALE Spagna-Belgio 2-1 (30? Fabian Ruiz, 41? De Ketelaere, 88? Merino) 9 LUGLIO QUARTI DI FINALE Francia-Marocco 2-0 (60?... 🔗 Leggi su Internews24.com

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