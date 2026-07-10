Un aereo Ryanair in volo tra Salonicco e Monaco di Baviera ha subito un guasto al motore che ha causato la rottura di un finestrino. Frammenti di motore si sono staccati e hanno provocato una rapida depressurizzazione. Un passeggero è stato trattenuto per evitare di essere risucchiato dall’apertura improvvisa. Nessun altro dettaglio sulle conseguenze o sulle condizioni dei passeggeri è stato comunicato.

Paura su un volo Ryanair decollato da Salonicco e diretto a Monaco di Baviera. Secondo le prime ricostruzioni diffuse dai media greci, un guasto al motore avrebbe provocato il distacco di alcuni frammenti che hanno rotto un finestrino della cabina, causando una rapida depressurizzazione. Il passeggero seduto vicino al finestrino, un serbo di 61 anni, sarebbe stato parzialmente risucchiato verso l'esterno. BREAKING: Ryanair passenger reportedly saved from being sucked out the cabin after window fails during a flight from Thessaloniki to Memmingen. According to local media Ryanair flight FR1879, a Boeing 737-8AS, returned safely to Greece on Friday after part of a damaged engine. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Ryanair, pezzi di motore rompono il finestrino di un aereo in volo in Grecia: passeggero trattenuto per non essere risucchiato

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