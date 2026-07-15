Risucchiata sott’acqua dal bocchettone della piscina | 13enne in condizioni gravissime

Da thesocialpost.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una ragazza di 13 anni è rimasta in condizioni gravissime dopo essere stata risucchiata sott’acqua da un bocchettone di una piscina a Sestri Levante. La giovane è rimasta incastrata mentre nuotava, con i capelli attirati dal dispositivo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno estratto la ragazza dall’acqua e avviato le procedure di emergenza. La struttura è stata chiusa temporaneamente per verifiche sulla sicurezza degli impianti.

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Attimi di terrore in una struttura balneare di Sestri Levante, dove una ragazzina di 13 anni è rimasta incastrata sott’acqua dopo che i suoi capelli sono stati risucchiati da un bocchettone della piscina. La giovane è stata soccorsa in condizioni gravissime e trasportata d’urgenza all’ospedale. L’incidente in piscina. L’incidente è avvenuto in pochi secondi mentre la 13enne stava nuotando. Per cause ancora in fase di accertamento, i capelli della ragazza sono rimasti intrappolati nel sistema di aspirazione di un bocchettone della piscina, impedendole di riemergere. Ad accorgersi di quanto stava accadendo sono stati i familiari, che hanno immediatamente dato l’allarme facendo scattare i soccorsi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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ULTIMORA BIMBO DI 12 ANNI RISUCCHIATO DAL BOCCHETTONE DELLA PISCINA: È GRAVISSIMO - RIMINI

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