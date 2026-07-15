ristorazione veloce tante assunzioni

In Toscana, diverse filiali di McDonald’s stanno cercando personale per i loro punti vendita. Le assunzioni riguardano principalmente addetti alla ristorazione e coinvolgono varie località, tra cui Firenze Esterno Stazione, Firenze Cavour, Campi Bisenzio, Empoli, Pistoia, Cecina, Livorno Levante e Viareggio Drive. Le selezioni sono aperte e mirano a coprire le esigenze di personale nei diversi locali.

La ristorazione veloce assume in Toscana, con nuove selezioni aperte in diverse province. McDonald’s cerca addetti alla ristorazione per i locali di Firenze Esterno Stazione, Firenze Cavour, Campi Bisenzio, Empoli, Pistoia, Cecina, Livorno Levante e Viareggio Drive. I candidati lavoreranno tra cucina e sala, occupandosi della preparazione dei prodotti, del servizio ai clienti e della gestione degli ordini. Richiesti diploma di scuola superiore, capacità relazionali, attitudine al lavoro di squadra e flessibilità. La retribuzione indicata va da 1.212 a 1.600 euro lordi al mese. L’azienda punta inoltre su percorsi di formazione e crescita professionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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