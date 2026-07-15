tante assunzioni nei fast food

In Toscana, diverse catene di fast food stanno aprendo nuove posizioni di lavoro. McDonald’s sta cercando personale per i punti vendita situati in varie province, tra cui Firenze, Campi Bisenzio, Empoli, Pistoia, Cecina, Livorno e Viareggio. Le assunzioni riguardano ruoli di addetti alla ristorazione. Le selezioni sono aperte in più località, con l’obiettivo di coprire le esigenze di personale nei diversi locali.

La ristorazione veloce assume in Toscana, con nuove selezioni aperte in diverse province. McDonald’s cerca addetti alla ristorazione per i locali di Firenze Esterno Stazione, Firenze Cavour, Campi Bisenzio, Empoli, Pistoia, Cecina, Livorno Levante e Viareggio Drive. I candidati lavoreranno tra cucina e sala, occupandosi della preparazione dei prodotti, del servizio ai clienti e della gestione degli ordini. Richiesti diploma di scuola superiore, capacità relazionali, attitudine al lavoro di squadra e flessibilità. La retribuzione indicata va da 1.212 a 1.600 euro lordi al mese. L’azienda punta inoltre su percorsi di formazione e crescita professionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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PROVIAMO FINALMENTE IL FAST FOOD DI DOSE E DADDA

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